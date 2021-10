JAKARTA – Timothee Chalamet yng mengunggah penampilan perdananya sebagai Willy Wonka lewat media sosial. Awalnya sempat disangka akan menjadi film asal-usul yang kelam, Timothee rupanya berkata sebaliknya.

“Film ini tak akan menggali emosi-emosi gelap dari kehidupan,” ucapnya dilansir dari ScreenRant, Selasa (12/10/2021), “film ini membawa pesan bahwa menjadi orang yang aneh itu tidak apa-apa.”

Film Wonka adalah sebuah kisah prekuel dari film Willy Wonka and the Chocolate Factory yang dirilis pada tahun 1971 silam. Diangkat dari tulisan Roald Dahl, film prekuel ini akan mengisahkan tentang kehidupan Willy sebelum dirinya terkenal sebagai pemilik pabrik cokelat raksasa yang misterius dan penuh keajaiban.

Sejauh ini, detail plot film Wonka masih dirahasiakan oleh studio dan sutradara, namun baru-baru ini terungkap bahwa film ini akan memunculkan banyak adegan musikal yang mirip dengan film originalnya.

Sebelumnya, tokoh ini sudah pernah diperankan dalam film sebanyak dua kali; di film Willy Wonka and the Chocolate Factory oleh Gene Wilder, dan di Charlie and the Chocolate Factory oleh Johnny Depp. Menurut Timothee, meski kostumnya mengindikasikan bahwa Ia akan memerankan masa muda tokoh Willy versi Gene, aktingnya akan menggabungkan aspek kedua aktor pendahulunya itu.

Disutradarai oleh Paul King, film Wonka rencananya akan tayang pada Maret 2023 dengan menggandeng aktor-aktor Keegan Michael-Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, dan Olivia Colman.

(aln)