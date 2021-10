SEOUL - Park Ju Hyun dan Chae Jong Hyeop akan beradu akting dalam drama baru KBS 2TV, Going to You at a Speed of 493 KM. Drama yang mengawinkan genre sports-romantis itu mengangkat tentang dunia bulu tangkis.

Mengutip Soompi, Jumat (29/10/2021), Park Ju Hyun akan berperan sebagai Park Tae Yang, mantan atlet bulu tangkis yang pernah memenangkan Olimpiade. Sekitar 3 tahun kemudian, Tae Yang kembali bergabung dengan tim bulu tangkis.

Sementara Chae Jong Hyeop berperan sebagai Park Tae Joon, seorang pria yang menganggap bulu tangkis sekadar pekerjaan. Ketika dia bermimpi untuk pensiun dengan tenang, Tae Joon justru dipecat dari timnya.

Dia kemudian bergabung dengan tim yang sama dengan Park Tae Yang. Dari perempuan itu, Park Tae Joon mulai belajar menjadi seorang pemain bulu tangkis dan manusia seutuhnya.

