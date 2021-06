SEOUL - Netflix mengumumkan daftar pemeran film terbaru mereka, Seoul Vibe. Selain Yoo Ah In, aktor Go Kyung Pyo, Lee Kyu Hyung, Park Ju Hyun, Ong Seong Wu, Moon So Ri, Kim Sung Kyun, dan Jung Woong In dipastikan menjadi pemeran utama film tersebut.

Berlatar Olimpiade 1988, film Seoul Vibe berkisah tentang Tim Samgyedong Supreme, para pengemudi berbakat yang terlibat dalam penyelidikan aliran dana gelap. Film yang dikategorikan sebagai ‘laga blockbuster’ ini akan menyajikan adegan kejar-kejaran mobil mendebarkan di jalanan Kota Seoul.

Yoo Ah In akan berperan sebagai Dong Wook, pimpinan Tim Samgyedong. Sementara Go Kyung Pyo menghidupkan karakter sentimental bernama Woo Sam dan Lee Kyung Hyung sebagai Bok Nam, sosok yang paham betul jalanan Kota Seoul.

Sementara itu, Park Ju Hyun berperan sebagai Yoon Hee, adik perempuan Dong Wook yang merupakan kepala klub sepeda terbesar di Seoul sekaligus anggota Tim Samgyedong. Ong Seong Wu akan melengkapi tim tersebut sebagai si sentimental MacGyver yang memiliki kedekatan khusus dengan Dong Wook.

Kim Sung Kyun dipercaya untuk menghidupkan peran sebagai Direktur Lee, pelaku pencucian uang proyek transportasi. Sementara Moon So Ri menjadi CEO Kang, dalang utama di balik praktik pencucian uang tersebut. Terakhir, ada Jung Woong In yang akan berlakon sebagai seorang jaksa yang memegang peran utama dalam Tim Samgyedong Supreme. Film Seoul Vibe akan ditukangi oleh sutradara Moon Hyun Sung, sosok di balik film As One.