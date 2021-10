JAKARTA - Setiap tahunnya, Google Indonesia menggelar acara marketing tahunan bernama YouTube Brandcast yang kali ini dilangsungkan pada 14 Oktober 2021. YouTube Brandcast diadakan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai konten di YouTube bagi miliaran konsumen. Hal tersebut tentu berdampak baik bagi para pengiklan atau mitra yang ingin bekerjasama dengan YouTube maupun kreator dalam bidang pemasaran. StarHits sebagai digital talent management (MCN) ikut serta dalam program tersebut dengan menghadirkan beberapa konten kreator yang memiliki lebih dari jutaan subscribers.

Topik yang sedang naik daun dan menarik perhatian konsumen diantaranya; entertainment, lifestyle, kuliner, dan juga musik. Keempat topik tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi mitra untuk menyesuaikan campaign dengan persona. Telah terpilih beberapa kreator dari StarHits yaitu Boy William dengan 4.39 juta subscribers on YouTube, Gritte Agatha dengan 4.6 juta subscribers on YouTube, Arnold Poernomo dengan 2.65 juta subscribers on YouTube, dan Tiara Andini dengan 1.3 juta subscribers on YouTube.

Boy William “Nebeng Boy & Di Balik Pintu”, presenter sekaligus konten kreator yang videonya kerap mampir di trending YouTube. Tidak hanya bintang tamu dalam negeri, Boy berkolaborasi dengan selebriti internasional seperti penyanyi pop Rita Ora dan Hyoyeon anggota girlband Korea Selatan Girls’ Generation. Selain sukses dengan konten di YouTube, Boy merupakan aktor, host, dan rapper berbakat yang karyanya telah diakui masyarakat Indonesia.

Konten kreator muda Gritte Agatha fokus dalam membuat konten yang menghibur yang bermanfaat. Mengundang berbagai narasumber menarik, Gritte berhasil menjadikan podcast-nya sebagai platform untuk berbagi cerita. Salah satu seri konten yang paling terkenal yaitu “Gritte Buka Praktek”, bintang tamu akan sharing berbagi pengalaman unik, kemudian Gritte mengemas cerita tersebut sebagai pelajaran berharga yang dapat dipetik.

Selanjutnya, Arnold Poernomo “Golden, Krispieh & Delicious” yang merupakan chef profesional sekaligus entrepreneur. Arnold telah menjadi juri MasterChef Indonesia sejak tahun 2013. Pria yang dikenal dengan sebutan Chef Arnold kerap membagikan konten seputar kuliner seperti resep dan review makanan di YouTube channel miliknya. Arnold seringkali berkolaborasi dengan sesama konten kreator untuk mempersembahkan konten seru yang menarik minat penonton.

Tiara Andini, 1st Runner-up ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol X yang ditayangkan pada tahun 2019. Lulus Indonesian Idol X, Tiara sukses dengan berbagai karya seperti “Gemintang Hatiku”, “Bahaya”, dan single terbarunya yaitu “Hadapi Berdua”. Tiara telah menerima penghargaan sebagai Best New Asian Artist Indonesia 2020. Aktif sebagai penyanyi dan presenter, Tiara tak lupa menghibur penggemar lewat Music Video YouTube yang selalu dibuatnya.

Kualitas keempat konten kreator tentu sudah tak diragukan lagi, dapat terlihat jelas melalui keterikatan media figure dengan audiens. Dengan bergabungnya Boy William, Gritte Agatha, Arnold Poernomo, dan Tiara Andini dengan YouTube Brandcast, mitra produk maupun brand dapat menemukan dan menyesuaikan nilai yang ditawarkan oleh konten kreator dalam kebutuhan pemasaran. Yuk cek beragam konten dari masing-masing YouTube channel; BW., Gritte Agatha, Arnold Poernomo, dan Tiara Andini!