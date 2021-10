JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis Chelsea Islan. Bintang film Dibalik 98 ini dikabarkan telah menerima lamaran dari kekasihnya, Rob Clinton Kardinal pada 26 Oktober 2021 kemarin.

Kabar tersebut diketahui lewat akun Instagram milik ibunda Rob Clinton, yakni Elizabeth Clinton. Dalam unggahannya, ibu dari Rob terlihat memajang foto proses demi proses lamaran yang dilakukan putranya di hadapan Chelesa Islan.

Baca Juga:

Pesona Wajah Flawless Pevita Pearce Bikin Chelsea Islan Harus Berkomentar!

5 Gaun Pesta Brokat Selebriti, Inspirasi Tampil Cantik dan Anggun

Di pinggir pantai sambil berlutut, Rob diketahui menanyakan kesediaan wanita 26 tahun itu untuk menjadi istrinya. Dan diterima.

"Congrats sayang, Semoga lancar sampai hari H yaa," tulis Elizabeth Clinton dalam unggahannya.

Sementara itu, beberapa sahabat Chelsea juga terlihat membagikan potret kebahagiaan perempuan tersebut melalui akun Instagram pribadi mereka. Bahkan mereka juga ikut berbahagia atas kebahagiaan Chelsea yang baru saja dilamar oleh sang kekasih.

"Sahabat / saudara perempuan ku bertunangan! Aku mencintainya sampai mati - dia memiliki salah satu jiwa terindah yang pernah aku lihat, itulah sebabnya aku tahu dia pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia dan lebih banyak lagi. Aku sangat senang dia menemukan belahan jiwanya. @robclintonkardinal selamat datang di keluarga," tulis Vinsky Muthia.

"She said yes, yeaaahh congratulations syng syngkuuu @chelseaislan @robclintonkardinal welcome the fam happyyyyyyyyyy," tulis fashion stylish, Wanda Hara.

(aln)