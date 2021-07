JAKARTA - Musisi sekaligus produser Jinan Laetitia berhasil tembus major label berkat lagu Forgive. Semenjak hadir di belantika musik Indonesia, Jinan Laetitia telah menghadirkan single keenam.

Namun untuk secara profesional di major label seperti Warner Music Indonesia, single Forgive menjadi debut Jinan Laetitia. Jinan menyajikan karakter dinamis, berdiri di antara estetika pop dan keeksentrikan seni yang kuat. Di umurnya yang ke-18 ini, Jinan masih konsisten menciptakan, memproduseri, dan menyanyikan sendiri karyanya.

Jinan menghadirkan lagu Forgive sebagai bentuk refleksi atas perjalanan dirinya. Lagu ini tampak begitu personal bagi dara 18 tahun ini.

“Forgive adalah lagu yang sangat personal, mengingat semua proses, mulai dari penulisan sampai produksi, digiati oleh saya,” jelas Jinan. “Saya ingat [saat] menulis bait pertama, ‘Only love what you do when you do it well’, dengan salah satu instrumental track di laptop setelah sesi melamun yang cukup lama, lalu sisa lagu ‘Forgive’ pun mengalir keluar dari ubun-ubun.” ujar Jinan.

Konsep estetika “Forgive” sebagai musik, diterjemahkan dalam bentuk visual oleh Stevina Peni. Video musik untuk “Forgive” menggambarkan Jinan berada di dalam ruang kosong yang disimbolkan usang, gelap, namun lewat ekspresi dan kostum vintage yang artsy pada karakter Jinan di video, vibes yang diantarkan ke penonton menjadi indah dalam gaya yang unik.

Stevina Peni adalah sutradara independen yang dikenal lewat karya-karya berkonsep dreamy dan unik. Sebelumnya, Stevina menyutradarai video untuk artis-artis seperti KIM!, serta Mirriam Eka dan Elvan Saragih.

