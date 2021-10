SEOUL - Han So Hee kembali menarik perhatian publik lewat perannya dalam serial Netflix, My Name. Kisahnya tentang siswi SMa yang keluar dari sekolah dan bergabung dengan kelompok mafia untuk mencari pembunuh ayahnya.

Namun pada episode akhir My Name disajikan adegan ranjang antara Yoon Ji Woo (Han So Hee) dan Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun). Dalam adegan itu, sang aktris harus tampil topless untuk pertama kalinya.

Dalam wawancara akhir, aktris 26 tahun itu membahas kisah di balik adegan ranjang tersebut. Dia mengaku, tak tahu akan ada adegan tersebut saat meneken kontrak untuk bergabung dalam drama itu.

"Aku baru tahu ada adegan ranjang saat syuting sudah berjalan. Awalnya, tentu saja aku ragu melakukannya. Aku khawatir, adegan itu justru akan menutupi tujuan Ji Woo untuk balas dendam," ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, Kamis (21/10/2021).

Namun setelah berpikir ulang, Han So Hee menilai, adegan ranjang tersebut bisa menjadi titik balik karakter yang diperankannya. Dia menginterpretasikan adegan itu sebagai momen di mana Yoon Ji Woo merasakan emosi sebagai manusia.

Han So Hee menjelaskan, "Alih-alih mendefinisikan adegan itu sebagai cinta, Yoon Ji Woo justru menganggapnya sebagai momen di mana dia menjadi manusia seutuhnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ji Woo ingin hidup seperti manusia pada umumnya." Pernyataan sang aktris cukup mengejutkan banyak pihak. Karena itu, tak sedikit warganet yang memuji dedikasinya. Namun, hal itu justru membuat sutradara Kim Jin Min dan penulis skenario Kim Ba Da menuai kritik pedas warganet.