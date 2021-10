SEOUL- Aktris Han So Hee kembali menyapa para penggemarnya lewat serial drama terbarunya, My Name yang tayang pada 15 Oktober 2021. Melalui drama yang memiliki banyak adegan action, sang aktris mengambil tantangan baru.

Han So Hee diketahui berperan sebagai Yoon Ji Woo, gadis muda yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya dengan bergabung dengan jaringan narkoba dan menyusup ke kepolisian. Tampil dengan peran yang sangat berbeda dari karakter yang ia perankan sebelumnya di The World of The Married dan Nevertheless. Kemampuan akting dari aktris cantik berusia 26 tahun ini pun menuai pujian.

Sebagaimana dilansir Allkpop, Sabtu (16/12/2021) beredar postingan komunitas online dengan judul “Akting Han So Hee di 'My Name’”, komentar di post online ini memuji kemampuan akting Han So Hee yang dinilai begitu mumpuni.

“Satu kata, dia luar biasa. Hidup Han So Hee akan berubah dengan drama ini. Dia adalah seorang aktris yang awalnya saya tidak tertarik, tapi kemudian saya jatuh cinta padanya melalui drama ini. Dia luar biasa dalam berakting, dia benar-benar bersinar saat berakting,” bunyi komentar yang diduga ditulis oleh salah satu pejabat salah satu layanan streaming tersebut. Ia juga menambahkan, selain kemampuan akting dan aksi action Han So Hee, serial drama My Name juga menyuguhkan storyline yang solid, sehingga wajib untuk ditonton. “Kalian harus menonton My Name dan putuskan sendiri. Saya yakin drama ini, D.P dan Squid Game akan jadi drama Korea terbaik tahun ini,” pungkasnya.