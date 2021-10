JAKARTA- Selebgram Medina Zein mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sang suami, Lukman Azhari. Ia membagikan deretan bukti dugaan kekerasan yang dialaminya lewat Insta Story.

Medina menampilkan luka di bagian dahi, wajah, dan tangannya. Melalui unggahan itu dia juga menyatakan kesabarannya sudah habis.

"Karena sabar ada batasnya," tulis Medina, dikutip pada Jumat (15/10/2021).

Di unggahan selanjutnya, Medina menyindir Lukman Azhari. Ia mengucapkan terima kasih atas pengalaman berumah tangga dengan adik Ayu Azhari itu.

" Thank you @lukmanazhari for 5 years (terima kasih untuk 5 tahunnya). Semoga Allah selalu melindungi, karena semua sudah cukup," tulisnya.

Sebelumnya, Medina Zein membongkar bagaimana perilaku Lukman Azhari sebenarnya. Menurut dia, sikap kasar sang suami sudah diketahui oleh para karyawannya. Bahkan menurut penuturan Medina, Lukman tak segan menganiaya dirinya di depan orang lain. Ibu satu anak itu mengaku dipukul di depan seorang dokter. "Terakhir tadi dia (Lukman) memukul saya di depan dokter Lucky dengan keras," katanya.