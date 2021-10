SEOUL- Aktor Park Hyung Sik dikabarkan telah meninggalkan UAA (United Artist Agency), agensi yang juga menaungi Song Hye Kyo. Dia bergabung dengan agensi baru, P&Studio bersama manajernya, Sung Yoo Bin.

Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh UAA dalam keterangan resminya. "Park Hyung Sik dan Sung Yoo Bin akan memulai aktivitas di P&Studio yang didirikan manajemen UAA," kata mereka seperti dikutip dari laman Soompi, Selasa (12/10/2021).

BACA JUGA:

- Biodata dan Agama Gritte Agatha, Artis yang Sempat Di-blacklist TV

- Akun ID Line Bocor, Iqbaal Ramadhan: Kecelakaan yang Menyenangkan

UAA juga menjelaskan pihaknya juga ikut berinvestasi dalam pembangunan agensi baru tersebut. Mereka berharap para aktor dapat melakukan kegiatan yang lebih beragam dengan agensi baru itu.

Setelah debut sebagai anggota boy grup ZE:A pada 2020, Park Hyung Sik diketahui sukses melejit berkat karir aktingnya. Dia di kenal melalui beberapa judul drama seperti The Heirs, Suits, dan Strong Women Do Bong Soon. Kemudian, drama barunya Happiness akan tayang pada 5 November mendatang.

(nit)