SEOUL - Aktor Park Hyung Sik akhirnya mengonfirmasi proyek layar kaca terbarunya. Dia dipastikan menjadi pemeran utama dalam drama Youth Monthly Talk yang akan tayang di tvN setiap hari Senin-Selasa.

Mengutip Soompi, Selasa (27/12/2022), sang aktor akan beradu akting dengan Jeon So Nee, aktris yang dikenal lewat perannya dalam drama Encounter dan When My Love Blooms.

Park Hyung Sik dan Jeon So Nee pertama kali digaet untuk membintangi drama Youth Monthly Talk, pada Februari silam. Namun tim produksi baru mengumumkan keterlibatan kedua aktor tersebut, 10 bulan kemudian.

Drama tersebut berkisah tentang putra mahkota yang mengalami kutukan misterius dan perempuan jenius yang dituding membunuh keluarganya sendiri. Hubungan mereka akan diwarnai romansa setelah sang pangeran membersihkan nama perempuan itu.

Park Hyung Sik akan berperan sebagai Putra Mahkota Lee Hwan yang dikenal arogan, pemarah, dan sedikit plin-plan. Namun begitu, dia sebenarnya menyimpan luka yang sangat dalam.

Sedangkan aktris Jeon So Nee dipercaya untuk menghidupkan karakter Min Jae Yi, perempuan jenius yang berasal dari keluarga bangsawan yang mencari tahu kebenaran setelah dituduh membunuh keluarga sendiri. Tim produksi Youth Monthly Talk mengatakan, Park Hyung Sik dan Jeon So Nee memiliki chemistry dan energi yang yang ciamik satu sama lain. "Kami berharap, penonton untuk menantikan cerita dari dua karakter ini," ungkap tim produksi. Drama Youth Monthly Talk akan memulai penayangannya pada 6 Februari 2023, setiap pukul 20.50 KST.