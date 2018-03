SEOUL - Hubungan persahabatan Park Hyung Sik dengan Park Seo Joon kian dekat dan akrab sampai saat ini. Dalam salah satu kesempatan, Park Hyung Sik kembali mengungkapkan kedekatannya dengan bintang drama Fight For My Way tersebut.

Dalam wawancaranya Park Hyung Sik juga menyebutkan nama Taehyung yang dikenal sebagai pribadi ramah. Ia menjelaskan bahwa Kim Taehyung bahkan menjadi salah satu pihak yang menbuat ketiganya kerap bertemu.

"Saat aku bersama Seo Joon, begitu nyaman dan menyenangkan. Taehyung juga ramah. Seo Joon dan saya biasanya bukan tipe yang sering mengobrol," kata Hyung Sik dilansir Soompi.

"Tapi Taehyung sering chat dan mengobrol dalam grup chat kami, 'Ayo makan. Mari kita bertemu.' Berkat dia (Taehyung), kita mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan saling bertemu secara lebih teratur," tambahnya.

Tak hanya terkait persahabatan, Park Hyung Sik juga membahas seputar drama terbarunya berjudul Suits. Berakting dengan Jang Dong Gun dianggap aktor berusia 26 tahun ini sebagai pengalaman menarik selama berkecimpung di industri hiburan.

Diakui Hyung Sik, Jang Dong Gun adalah pribadi baik dan ramah. Ia berharap bisa menghidupkan karakter masing-masing dan menunjukkan chemistry yang kuat dalam drama.

"Ini adalah produksi yang menyenangkan dan karakternya menawan, tetapi ide berakting dengan Jang Dong Gun adalah yang paling menarik bagi saya," papar Hyung Sik.

"Dia sangat lembut dalam kehidupan nyata, dan saya sangat bersyukur bahwa dia mendekati saya dengan hangat terlebih dahulu. Saya pikir kami akan dapat menunjukkan kepada semua orang bromance spesial," imbuh bintang drama Strong Woman Do Bong Soon ini.

Sementara itu Suits dipastikan tayang mulai 25 April 2018. Kini kedua aktor tersebut telah melakukan pemotretan dan siap menghibur para penggemar dalam waktu dekat.

