JAKARTA - Boy William juga terkenal dengan kepiawaiannya dalam mengelola sebuah bisnis. Sudah merintis bisnis dalam bidang kuliner, kini Boy William fokus untuk mengembangkan perusahaannya yang bergerak dalam bidang media digital yaitu BW Production.

Didirikan 4 tahun yang lalu, Boy William sebagai founder dan executive producer BW Production ingin terus menghasilkan karya baru yang bermanfaat dan menghibur masyarakat Indonesia. Keseriusan Boy pun dapat dilihat dari konten YouTube Boy yang kerap menguasai trending.

Berbeda dengan pekerjaannya sebagai host, di BW Productions Boy ikut terjun langsung dalam membahas konsep, ide, dan teknis berjalannya sebuah kegiatan. Boy mengaku mendapat kepuasan tersendiri ketika melakukan pekerjaan tersebut.

“Dari dulu gue emang demen banget di belakang layar, gue lebih suka produksi, pengen bikin sesuatu yang kreatif. Kan beda ya di depan layar sudah disediain semuanya, tinggal jadi objek. Kalau di BW kita semua benar-benar bikin bareng-bareng, kepuasannya beda sendiri lah” tutur Boy.

Berhasil merekrut orang-orang berbakat yang ahli dalam bidangnya, Boy merasa bersyukur dipertemukan dengan team yang luar biasa. Dalam membentuk kerjasama yang kompak di BW Productions, Boy pun menganggap bahwa loyalitas merupakan hal yang sangat penting. “Kita kerjanya ngegas terus kayak sepeda gak berhenti-berhenti. Memang capek, tapi kita lebih banyak senangnya. I treat my people like my family jadi kita keluh kesah bareng-bareng” ujar Boy.

Dalam interview eksklusif dengan StarHits, Boy William pun membocorkan rencana yang sedang dijalankan bersama BW Productions. Ingin mengembangkan perusahaannya untuk mencakup pasar yang lebih luas, Boy berencana untuk bekerjasama dengan lebih banyak pihak, terutama perusahaan startup yang sedang naik daun.

“Kita mau expand mau lebih gede lagi, akan banyak kaki-kaki lainnya bukan hanya di bidang konten. Mungkin kedepannya kita bisa untuk company branding, jadi buat startup company yang nanti mau promote your company semua bisa melalui kita. We have big surprises, kita juga ada acara-acara baru yang mau launching” ujar Boy William.

Sudah dipercaya masyarakat Indonesia untuk menghasilkan konten yang berkualitas, rupanya Boy memiliki strategi khusus dalam membuat karya yang menarik. “Aku orangnya suka mencerna apa yang lagi terjadi di Indonesia, jadi kita mengundang orang-orang yang lagi relevan dan we keep it fresh all the time, keep it young. Karena kita tahu target market kita yang nonton youngsters, jangan terlalu berat, entertaining.” ujar Boy.

