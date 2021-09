JAKARTA- Setelah mengundang selebriti seperti Luna Maya, Shandy Aulia, dan Maia Estianty untuk seru-seruan main games bareng, kali ini Boy William menghadirkan aktor Verrel Bramasta untuk ngobrol bareng.

Keduanya pun bermain sebuah permainan bernama 5 Menit Aja yang videonya diunggah Boy William di YouTube channel miliknya. Boy dan Verrel saling melontarkan pertanyaan unik yang bikin penonton terkejut karena jawabannya.

Boy bahkan sempat meminta Verrel untuk menyebutkan nama orang yang tak disukainya. Tanpa disangka, Verrel menyebutkan bahwa ada seseorang di sinetronnya yang tidak ia suka namun Verrel kerap berpura-pura baik di depan orangnya.

“Sebutin orang yang lo gak suka tapi harus pura-pura baik depan dia” tutur Boy.

“You know right, someone in my sinetron (Kamu tahu kan, seseorang di sinetronku)” tutur Verrel.

“I know. Does he know? (Aku tahu, dia tahu?)” tanya Boy.

“No, he doesn’t (Tidak, dia tidak tahu)” jawab Verrel.

Selanjutnya, Boy William sempat membahas mantan kekasih Verrel yaitu aktris Natasha Wilona. Tanpa basa-basi Boy bertanya apakah Verrel masih mencintai wanita tersebut.

“Kalau Wilo satu agama sama lo ya, lo balikan gak?” tanya Boy.

“Actually, I think yes (Sebenarnya, aku pikir iya)” jawab Verrel.

“Do you still love her? (Kamu masih cinta dia?)” tanya Boy.

“I do, still care and love her (Aku masih peduli dan cinta dia)” jawab Verrel.

Bagi yang sudah penasaran, yuk simak cerita-cerita seru keduanya hanya di YouTube channel Boy William!