JAKARTA- Layanan over the top (OTT) Vision+ kembali menghadirkan deretan tayangan pilihan yang patut ditonton akhir pekan ini. Karena konten Vision+, baik yang video on demand (VOD) maupun live streaming yang beragam mencakup berbagai macam genre, yang tentunya berkualitas dan seru.

“Layanan live streaming Vision+ memberi akses kepada pelanggan untuk menyaksikan TV Channel favorit mereka senyaman mungkin, mulai dari segi kualitas maupun mobilitas. Untuk menemani weekend pengguna di mana pun mereka berada, Vision+ menghadirkan rekomendasi tayangan pilihan yang akan menjadikan weekend para pengguna menjadi lebih seru,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Untuk rekomendasi pertama ada serial Superman & Lois di channel Warner TV. Series yang berdasarkan karakter DC Comics tersebut menceritakan tentang kehidupan Clark Kent, atau Superman, bersama istrinya, Lois Lane, dan kedua putranya, Jonathan dan Jordan.

Kini, mereka kembali ke kota Smallville, di mana Clark bertemu kembali dengan Lana Lang, rekan Clark yang juga dijuluki sebagai Superwoman, bersama suaminya Kyle Cushing dan putrinya, Sarah. Kehidupan tenang baru mereka kemudian diganggu oleh kehadiran The Stranger dan Morgan Edge, yang diam-diam sedang berkomplot dan melakukan eksperimen berbahaya.

Berikutnya adalah tayangan untuk para penggemar tontonan asal Korea Selatan. Serial drama Korea Hotel del Luna yang dibintangi oleh IU (Lee Ji-Eun) dan Goo Yeo-Jin akan tayang di TvN. Hotel del Luna menceritakan tentang pemilik hotel Seoul yang ketus bernama Jang Man-Wol dan Koo Chan-Sung, manajer hotel Man-Wol yang terpaksa bekerja untuknya demi melunasi utang ayahnya Chan-Sung. Namun, Hotel del Luna bukan hotel yang bisa ditempati oleh manusia, melainkan hotel khusus tempat singgah untuk arwah-arwah sebelum mereka melanjutkan perjalanannya menuju alam baka. Kemudian, dari channel TvN Movies ada film Midnight. Film ini menampilkan Wi Ha Joon, aktor yang sebelumnya berperan di hit drama Squid Game, bersama Jin Ki Joo sebagai Do-Sik, seorang pembunuh serial, dan Kyung Mi, gadis tuna rungu. Suatu hari, Kyung Mi dengan tidak sengaja menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Do-Sik, dan sejak saat itu Do-Sik terobsesi untuk mengincar Kyung Mi sebagai korban berikutnya. Selanjutnya ada tayangan lifetime berjudul No One Would Tell yang memiliki alur cerita hasil inspirasi dari kisah kejadian nyata tragis Jamie Fuller dan Amy Carnevale. Film bergenre drama-crime ini menceritakan kisah Sarah, seorang gadis yang baru berpacaran dengan atlet bintang sekolahnya, Rob. Karena tampang dan reputasi Rob, Laura sebagai Ibunya Sarah turut senang atas kabar mereka. Namun, ternyata Rob mempunyai masalah dalam mengatasi emosinya, lalu menjadi makin agresif kepada pacarnya. Yang terakhir, film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Justice Smith berjudul Pokémon Detective Pikachu akan tayang di Warner TV. Film action-mystery ini juga family-friendly dan memiliki setting tempat yang unik yaitu Ryme City, kota di mana Pokémon tinggal bersama manusia. Tim (Justice Smith) ingin mencari detektif Harry Goodman, ayahnya yang telah menghilang. Ia juga bekerja sama dengan Pikachu (Ryan Reynolds), yang dulunya merupakan rekan kerjanya Harry, dalam mencari petunjuk tentang keberadaan Harry. Untuk akses semua channel yang tersedia di Vision+ beserta konten-konten lainnya, seperti konten video on demand (VOD) termasuk Vision+ Originals, pengguna bisa meng- upgrade paketnya ke Vision+ Premium yang tersedia berbagai pilihan harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!