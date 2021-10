JAKARTA- The Sacred Riana, seorang ilusionis berbakat yang dikagumi tak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Aksi magic bertema seram dan penuh misteri konsisten menjadi konsep panggungnya. Dengan pengantar cerita magis dibarengi dengan eksekusi ilusi yang presisi & berskala besar, setiap penonton The Sacred Riana selalu dibuat merinding sekaligus terpukau.

Kita semua yang menanti penampilan The Sacred Riana pasti disuguhkan panggung magic yang dengan apiknya memainkan emosi. Di panggung spesial Amazing 19, The Sacred Riana akan menampilkan aksi mustahil tapi nyata. Sensasi Ilusi : The Chariot, aksi menerbangkan kereta kencana yang bisa membuat jantung copot.

Kereta kencana sendiri selalu dikenal dengan kesan misterius dan keberadaan magic yang sangat kuat. Dalam aksi Sensasi Ilusi : The Chariot kali ini, The Sacred Riana akan berinteraksi dengan penunggu dari sebuah kereta kencana. Dengan berbagai macam trik berskala besar dan tak pernah terbayangkan sebelumnya, The Sacred Riana akan berusaha menghilangkan SAKA, sang penunggu yang sudah lama menghuni kereta kencana.

Tentunya tidak mudah untuk mengusir mahluk misterius yang sudah lama tinggal di kereta kencana, momen perlawanan antara The Sacred Riana dan SAKA, sang penunggu kereta kencana pasti menjadi saat menegangkan yang membuat adrenalin kita ter. Kamu pasti tidak mau melewatkan aksi ilusi yang memicu adrenalin sekaligus membuat bulu kuduk merinding.

Perayaan Amazing 19 akan menampilkan beragam Amazing Performances dengan nuansa Indonesia. Kolaborasi Dewa 19 dan Noah siap mengobati kerinduan akan konser band legendaris. Dilengkapi kehadiran penyanyi pria berbakat dengan vokal khas Once, panggung Amazing 19 terasa semakin berkelas. Para penyanyi muda berbakat dengan kualitas vokal diatas rata – rata seperti Rizky Febian, Lyodra, Danang siap tampil memukau. Kamu juga akan diajak berjoged asyik bersama Denny Caknan, Happy Asmara, Wika Salim hingga NdarBoy. Ditambah dengan penampilan enerjik dari DJ Una, kita semua pasti akan dibuat bergoyang. Siap – siap tertawa bersama dengan aksi kocak Sule, Cak Lontong, Rina Nose, Jarwo Kwat, Bedu dan Daus Separo. Aksi menakjubkan dari The Scared Riana, duel amazing Cak Lontong “Master Mikir” dengan Limbad “Master Fakir” tentunya siap menampilkan banyak kejutan. Semarak Panggung Mega Imajinasi Amazing 19 semakin istimewa dengan Luna Maya dan Raffi Ahmad yang akan memandu di sepanjang acara. Sungguh Amazing bukan? Rayakan Amazing 19 LIVE hari Sabtu 09 Oktober pukul 18.30 WIB hanya di GTV. Program Amazing 19 juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.