SEOUL - Lee Joon Gi resmi mengantongi proyek layar kaca terbarunya, setelah sukses dengan Flower of Evil pada 2020. Dia akan beradu akting dengan aktris Kim Ji Eun dalam drama terbaru SBS, Again My Life.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut kepada Xportsnews, pada 5 Oktober 2021. Baik Namoo Actors dan HB Entertainment kemudian mengonfirmasi keterlibatan kedua aktor tersebut.

Mengutip Soompi, Selasa (5/10/2021), drama Again My Life berkisah tentang seorang jaksa muda yang mendapat kesempatan kedua untuk mendapatkan keadilan setelah menjatuhkan seorang penguasa.

Drama ini diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Lee Hae Nal. Novel itu kemudian dirilis ulang dalam format webtoon. Sementara kursi sutradara akan diisi oleh Han Chul Soo, yang pernah menggarap drama My Little Baby dan Graceful Family.

Lee Joon Gi berperan sebagai Kim Hee Woo, pria dengan latar belakang akademis yang buruk saat SMA. Namun dia berambisi masuk sekolah hukum dan menjadi jaksa. Tiga kali gagal ujian masuk, dia memilih menyerah dan menjalani wajib militer.

Selepas wamil, dia menjadi atlet bela diri sambil terus menjalani tes menjadi jaksa hingga akhirnya lulus. Namun dia terbunuh saat menyelidiki kasus korupsi politisi Jo Tae Seop. Namun hidup memberinya kesempatan kedua. Di lain pihak, aktris Kim Ji Eun akan berperan sebagai Kim Hee Ah, putri bungsu bos Grup Cheonha. Dia dikenal sebagai perempuan jenius dan sangat easygoing. Namun dia jatuh hati pada Kim Hee Woo, saat pertama kali mengenalnya. Rencananya, SBS akan mulai menayangkan Again My Life pada April 2022.*