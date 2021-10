LOS ANGELES - Film Venom: Let There Be Carnage memulai debutnya di box office Amerika Utara, pada 1 Oktober 2021. Seperti kebanyakan film blockbuster lainnya, film tersebut juga mengalami tunda tayang akibat pandemi COVID-19.

Pada 3 hari pertama perilisannya, film itu berhasil membukukan pendapatan sebesar USD90,1 juta atau setara dengan Rp1,2 triliun. Angka itu merupakan perolehan tertinggi box office Amerika Utara sejak bioskop ditutup pada Maret 2020.

Tak hanya itu, Venom: Let There Be Carnage juga menjadi film superhero terlaris sepanjang 2021. Pada Juli 2021, Black Widow debut dengan pendapatan USD80 juta (Rp1,1 triliun), sementara Shang-Chi sebesar USD75 juta (Rp1,07 triliun).

Pendapatan film arahan Andy Serkis itu diprediksi akan terus bertumbuh karena debut di Amerika Latin dan sebagian besar pasar internasional akan dimulai pada minggu depan. Sementara untuk pasar China, hingga kini belum ada kepastian jadwal tayang.

Pendapatan 3 hari pertama Venom: Let There Be Carnage itu lebih baik dari sekuel sebelumnya yang rilis pada 2018. Kala itu, Venom menghasilkan USD80 juta pada pekan pertama perilisannya di Amerika Utara. Jika pekan perdana penayangannya dari seluruh dunia berhasil meraup USD100 juta, maka proyek ini berhasil menutupi biaya produksinya yang mencapai USD110 juta. Film Venom: Let There Be Carnage dibintangi Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott, dan Naomie Harris.