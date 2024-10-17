Promo Film Venom: The Last Dance Usung Motif Batik, Disebut sebagai Budaya Malaysia

JAKARTA - Film Venom: The Last Dance dijadwalkan tayang pada 24 Oktober 2024. Menjelang perilisannya, Sony Pictures meluncurkan poster promosi dengan desain yang menampilkan motif batik. Poster ini merupakan hasil kolaborasi antara Sony Pictures dan ilustrator Arif Rafhan untuk menyambut kehadiran film tersebut.

Poster yang diunggah oleh akun Instagram @sonypicturesmy juga menandai akun Instagram sang ilustrator, @arifrafhan. Dalam poster tersebut, Venom digambarkan dengan pose khasnya, lidah menjulur, yang dilengkapi dengan sentuhan motif batik. Menariknya, batik dalam poster tersebut disebut sebagai bagian dari budaya Malaysia.

Arif Rafhan sendiri juga membagikan beberapa karyanya yang lain di media sosial, termasuk dua karya seni Venom lainnya yang juga bercorak batik. "Venom hadir dengan nuansa tradisional melalui desain yang terinspirasi dari batik yang memukau ini. Perpaduan sempurna antara budaya Malaysia dan dunia Venom. Terima kasih khusus untuk @arifrafhan atas karya seninya yang luar biasa!" tulis keterangan unggahan dari @sonypicturesmy.

Film Venom: The Last Dance

Poster ini mendapat banyak komentar dari netizen. Beberapa memuji karya tersebut, namun netizen Indonesia menyampaikan protes karena merasa batik adalah bagian dari budaya Indonesia. Mereka menyebut bahwa batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO. Di sisi lain, ada juga netizen yang tetap mengklaim batik sebagai bagian dari budaya Malaysia.