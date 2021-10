SELEBGRAM Andrea Gunawan pamer pose cetar dengan lirikan mata tajam. Gayanya aduhai memakai busana serba hitam.

Andrea tampil memesona dengan busana seksi. Dia memakai jaket kulit dan pamer bra hitam dan celana dalam yang melekat di tubuhnya.

Untuk menyempurnakan gaya, Andrea nampak pakai kalung emas. Warna rambut merahnya juga menambah kesan berbeda dari selebgram satu ini.

Siapa sangka Andrea Gunawan mengaku cinta mati dengan kalung emas. Ketika menggunakan perhiasan ini, pesona cantiknya jadi bertambah.

"Kalung membuat leher terlihat lebih jenjang dan menarik, tentu ini menunjang penampilan busana yang dikenakan," kata Andrea Gunawan dalam acara Virtual Launch Event In Gold We Bold.

Selain itu, saat memakai kalung emas bisa menjadi diri sendiri. Rasa percaya dirinya juga bertambah dan wajib dimiliki seorang perempuan.

"Jadi be yourself jadi choose happy, kalau ingin go bold go enggak perlu takut sama statement orang lain, selama happy dan pede akan membuat lebih bersinar," tutupnya.

Perwakilan UBS Gold Catur Limas menambahkan, dunia gaya hidup semakin lama terus berevolusi. Tampil fashionable sudah menjadi kebutuhan primer kaum muda masa kini.

"Biar nggak nampak out-of date dan polos-polos aja, kita mesti mengikuti perkembangan dunia fashion dan perhiasan emas terkini" ungkapnya.