SEOUL - Ajang penghargaan The Fact Music Awards digelar secara virtual, pada 2 Oktober 2021. Acara tersebut dipandu Shin Dong Yup, Seohyun SNSD, dan Boom.

Tahun ini, untuk keempat kalinya, BTS kembali memenangkan trofi Daesang. Selain itu, mereka juga memenangkan kategori Artist of the Year (Bonsang), Listener’s Choice, Fan N Star Most Voted (Singer), dan U+ Idol Live Popularity Award.

Dalam pidato kemenangannya, RM mengaku, sangat bersyukur BTS bisa memenangkan penghargaan tersebut. "Kami sudah melakukan dan menerima banyak hal tahun ini, dari posisi pertama Billboard Hot 100, hingga tampil di Grammy dan PBB," katanya, seperti dikutip dari Soompi, Minggu (3/10/2021).

Leader BTS itu menambahkan, "Sayangnya, kami belum bisa bertemu penggemar secara langsung. Kami bekerja keras untuk mempersiapkan konser (virtual) pada Oktober mendatang. Jadi, mari bertemu dengan senyuman."

Di lain pihak, Super Junior dan penyanyi trot Lim Young Woong masing-masing memenangkan tiga trofi. Sementara SEVENTEEN dan Hwang Chi Yeol membawa pulang masing-masing memenangkan dua kategori.

Berikut daftar lengkap pemenang The Fact Music Awards 2021, seperti dikutip dari Soompi, Minggu (3/10/2021): 1.Daesang (Grand Prize): BTS 2.Artist of the Year (Bonsang): BTS, ATEEZ, Brave Girls, Stray Kids, THE BOYZ, Kang Daniel, Super Junior, ENHYPEN, TXT, ASTRO, Oh My Girl, SEVENTEEN, ITZY 3.Global Hottest: Weeekly, CRAVITY 4.Next Leader: STAYC 5.Worldwide Icon: Super Junior 6.World Best Performer: SEVENTEEN 7.Listener's Choice: BTS 8.Fan N Star Choice Award (Individual): Hwang Chi Yeol 9.Fan N Star Choice Award (Singer): Super Junior 10.Fan N Star Most Voted (Individual): Hwang Chi Yeol 11.Fan N Star Most Voted (Singer): BTS 12.Fan N Star Most Voted (Male Trot): Lim Young Woong 13.Fan N Star Most Voted (Female Trot): Jeon Yu Jin 14.Fan N Star Trot Popularity Award: Lim Young Woong 15.Fan N Star Best ADs Award: Lim Young Woong 16.U+ Idol Live Popularity Award: BTS.