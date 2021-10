VISION+ Originals Dunia Maya telah meraih penghargaan sebagai The Best Drama Series Asian Academy Film Awards (AAA) 2021. Penghargaan diumumkan pada hari Kamis (30/09/2021) secara live melalui Youtube channel official Asian Academy Creative Awards.

Asian Academy Creative Awards ini merupakan program penghargaan dan apresiasi karya film dan series di kawasan Asia Pasifik.

Dunia Maya sebagai perwakilan dari Indonesia masuk ke dalam satu bidang bersama series internasional terkenal dan high quality lainnya, seperti The Naked Director S2 dari Jepang dan Girl From Nowhere dari Thailand.

“Kami tentunya bangga karena Vision+ Originals Dunia Maya, telah meraih penghargaan bergengsi berskala Internasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan penonton series ini. Oleh karena itu, Vision+ ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton dan memberi support untuk series ini, serta konten-konten Vision+ lainnya,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Baca Juga: Beyond Creator: Indonesian Youtubers Episode 10, Mencuri Perhatian Melalui Konten

“Penghargaan ini sekaligus sebagai penyemangat bagi Kami untuk terus memproduksi konten berkualitas untuk ke depannya, dan kami juga sudah commit untuk menghadirkan Vision+ Originals dengan judul baru setiap bulan,” tambahnya.

Bagi yang belum menonton Dunia Maya dan penasaran akan karya yang telah diakui oleh komunitas perfilman luar negeri ini, bisa ditonton eksklusif di platform Vision+.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #Visionplus, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(dwk)