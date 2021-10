JAKARTA - Kebahagiaan saat ini tengah dirasakan oleh seluruh pemain, kru, dan juga penggemar sinetron Ikatan Cinta. Bagaimana tidak? Sinetron yang diproduksi MNC Pictures dan ditayangkan mulai 19 Oktober 2020 ini berhasil meraih tiga buah penghargaan di kancah internasional.

Melalui akun Instagramnya, Ade Govinda selaku pencipta lagu, produser musik, sekaligus penyanyi dari soundtrack Ikatan Cinta terlihat membagikan potongan video kemenangannya sebagai Best Theme Song or Title Theme di ajang Asian Academy Creative Awards 2021. Bahkan lagu Tanpa Batas Waktu telah berhasil mengalahkan India, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Thailand.

"Masyaallah Bersyukur diberi kesempatan seindah ini untuk berkarya dari Allah SWT. Selamat untuk lagu #TanpaBatasWaktu dari saya dan mas @fadlypadi13 yang memenangkan ajang bergengsi se-Asia Pasifik "Asian Academy Creative Awards 2021" dalam kategori Best Theme Song or Title Theme," tulisnya di akun Instagram pribadinya seperti dikutip Jumat (1/10/2021).

Lewat kemenangan tersebut, Ade terlihat mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ajang penghargaan tersebut serta orang-orang yang berada di belakangnya. Terutama untuk sinetron Ikatan Cinta dan para penonton setianya.

"Terima kasih @asianacademycreativeawards dan terima kasih untuk semua pendengar dan penonton setia sinetron "Ikatan Cinta". Untuk semua warga pondok pelita! Juga untuk @arya.saloka & @amandamanopo yang memenangkan awards juga di penghargaan tersebut," jelasnya.

"Thank you @asianacademycreativeawards and thank you all listeners and loyal viewers of "Ikatan Cinta / The Ties of Love". #CukupLebihBaik siap mengawal dari belakang dan menuju ke depan! Aamiin," tandasnya.