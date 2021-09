SEOUL- Kabar gembira datang dari boygrup besutan Big Hit Entertainment, Bangtan Boys alias BTS. Mereka akhirnya akan menggelar konser tatap muka pertama kalinya dalam dua tahun terakhir.

Seperti diketahui, konser BTS sempat beberapa kali ditunda lantaran adanya pandemi virus corona (Covid-19). Adapun konser bertajuk 'Permission To Dance On Stage - LA' itu diumumkan oleh BTS melalui kanal youtube BANGTAN TV.

Sesuai namanya, konser ini akan digelar di Los Angeles, California, tepatnya di SoFi Stadium. 'Permission To Dance On Stage - LA' dijadwalkan berlangsung pada 27-28 November dan 1-2 Desember, dengan total 4 pertunjukan.

Berdasarkan informasi dalam video pengumuman konser tersebut, tiket akan dijual melalui ticketmaster. Detail tiket akan tersedia di Weverse.

Para ARMY akhirnya bisa menyaksikan kembali konser BTS secara langsung, setelah 'BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself - The Final' di Seoul tahun 2019.

Sementara itu dalam waktu dekat BTS juga mengadakan konser online pertama mereka di tahun 2021 yakni 'Permission To Dance On Stage' yang dijadwalkan tanggal 24 Oktober mendatang.