SEOUL- Aktris pendatang baru, Jung Ho Yeon berhasil mencuri perhatian lewat debutnya dalam serial populer Squid Game. Meskipun baru pertama kali berakting, dia mampu menghidupkan karakter pembelot Korea Utara dan pencuri, Kang Sae Byeok dengan sangat baik.

Tidak sedikit pula yang penasaran dengan kehidupan pribadi perempuan 27 tahun tersebut. Untuk selanjutnya, yuk intip 5 fakta menarik Jung Ho Yeon yang telah MNC Portal rangkum dari laman 8list.ph, Kamis (23/9/2021).

1. Memulai Karier Sebagai Model

Jung Ho Yeon memulai kariernya sebagai model di usia 16 tahun. Dia menjadi model di Seoul Fashion Week tanpa agensi yang menaunginya. Setelah acara itu selesai, Ho Yeon menandatangani kontrak dengan Esteem Models.

Saat dirinya berusia 20 tahun, Jung Ho Yeon sempat bergabung dalam kompetisi Korea's Next Top Model. Sejak muncul di KNTM, dia sudah bekerja untuk berbagai merek ternama, mulai dari Louis Vuitton hingga Marc Jacobs.





Setelah menjadi runner up dari ajang tersebut, karier Jung Ho-yeon sebagai model pun melesat. Dia mendapat kehormatan untuk menjadi model di berbagai majalah ternama seperti Vogue Girl Korea, Nylon Korea, dan ELLE Wedding. Selain itu, dia juga masuk nominasi Top Newcomer dan Model of the Year Oleh models.com lho.

Kariernya sebagai model Internasional diawali dengan menjadi model Louis Vuitton pada 2016, dan bergabung dengan agensi model Internasional Nomad Management.

2. Kekasih Lee Dong Hwi Aktingnya yang mencuri perhatian di Squid Game membuat para netizen bernostalgia dengan kisah asmara Jung Ho Yeon dengan bintang Reply 1988, Lee Dong Hwi. Diketahui, mereka telah berkencan sejak 2015. Keduanya resmi mengumumkan hubungan mereka ke publik pada 2016 setelah Dispatch merilis foto kencan mereka. Selama 6 tahun menjalin kasih, hubungan mereka masih langgeng dan jauh dari gosip miring. 3. Bersahabat dengan Jennie BLACKPINK Rupanya, Jung Ho Yeon bersahabat dengan salah satu member BLACKPINK, yakni Jennie. Kedua pecinta fashion dan trendsetter ini sering mengunggah momen bersama di Instagram pribadi mereka. Bahkan, Jennie sering mengirim makanan untuk Jung Ho Yeon selama syuting film Squid Game. 4. Bercita-cita Jadi Aktris Kendati mengawali karier di dunia model, Jung Ho Yeon sebenarnya bercita-cita menjadi aktris. Dia mengaku kerap belajar akting secara autodidak. Berkat drama Squid Game, cita-cita Jung Ho Yeon pun akhirnya terwujud. "Impianku... Ini sebenarnya akting. Saya suka menonton film, dan bahkan musik di film. Saya suka film Wild yang dibintangi Reese Witherspoon dan disutradarai oleh Jean-Marc Valle, sutradara Dallas Buyers Club," ujarnya saat diwawancarai models.com.

5. Debut Akting di Squid Game Setelah menggeluti dunia model sejak belasan tahun, akhirnya Ho Yeon melebarkan sayap ke dunia seni peran dengan debut aktingnya di Squid Game. Dia mendapat peran sebagai Kang Sae Byeok melalui proses casting. Saat proses audisi untuk Squid Game, Jung Ho Yeon sedang berada di New York. Dia lantas merekam video audisinya untuk dikirim ke Seoul. “Aku sedang di New York untuk fashion week, tapi perusahaan memintaku untuk merekam sebuah video audisi, jadi aku membuatnya,” ujarnya saat konferensi pers daring Squid Game pada 15 September. “Aku mengerahkan seluruh energi yang aku punya untuk berlatih akting, kemudian Hwang Dong Hyuk berkata kalau dia ingin bertemu denganku. Jadi aku langsung terbang ke Korea setelah jadwalku di New York selesai dan mengambil kesempatan ini,” sambungnya. Begitu mendengar dirinya lolos audisi, dia pun langsung menyelesaikan jadwalnya di New York dan terbang ke Korea. Menurut Sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk, tatapan mata, visual, hingga suara Ho Yeon sangat cocok dengan karakter tersebut.