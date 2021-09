SEOUL - Aktor Blood, Ahn Jae Hyun dipastikan menjadi host variety show Athletic Genius Ahn Jae Hyun. Program tersebut, rencananya akan tayang di tvN mulai bulan depan.

Mengutip Soompi, Selasa (21/9/2021), sang aktor akan bertemu dengan atlet dari berbagai cabang olahraga untuk belajar dan menemukan potensi tersembunyi dirinya. Kemudian, ia akan menjadi ‘super sportsman’.

Ini tentu cukup menarik untuk dinantikan mengingat Ahn Jae Hyun kerap memperlihatkan sisi cerobohnya dalam berbagai kegiatan olahraga. Sebut saja saat dia melakukan jegichagi (permainan tradisional Korea), tenis meja, dan jokgu (permainan bola kaki).

Program Athletic Genius Ahn Jae Hyun akan menjadi perjalanan sang aktor dalam mengubah sosok clumsy dirinya menjadi seseorang yang lebih atletis. Ini sekaligus menjadi momen kembalinya sang aktor ke dunia hiburan setelah sempat vakum pada 2018.

Baca juga: Move On dari Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun Isyaratkan Punya Pacar Baru

Sebagai pemanasan, dia sempat bergabung dalam program spin-off New Journey to the West, berjudul Spring Camp. Di luar dugaan, publik menerima cukup baik kembalinya sang aktor setelah skandal perceraiannya dengan Goo Hye Sun.

Menariknya, durasi program Athletic Genius Ahn Jae Hyun ini hanya 5 menit per episode. Program ini akan memulai debut penayangannya di tvN, pada 1 Oktober 2021, pukul 22.30 KST.*

Baca juga: Bersedia Tampil di Podcast Deddy Corbuzier, Jerinx SID Minta Bayaran