FILM gangster terbaik sering menjadi pilihan tontonan yang cukup digemari oleh masyarakat. Ada 10 judul yang paling diminati sepanjang masa.

Menonton film gangster bukan hanya lantaran memacu adrenalin, tapi juga dianggap cukup seru. Karena membuat penonton menebak teka-teki serta misteri yang ada di dalamnya.

Berikut rekomendasi 10 film gangster terbaik versi Okezone yang wajib Anda simak.

1. The Godfather (1972)

Film gangster terbaik, The Godfather. (Foto: YouTube)

The Godfather merupakan film terlaris sepanjang masa dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan Internasional. Film ini berkisah tentang Vito Corleone (Marlon Brando) yang merupakan seorang mafia yang paling ditakuti di Amerika.

2. Scarface (1983)

Bercerita tentang pengungsi asal Kuba, Tony Montana (Al Pacino) yang awalnya bukanlah apa-apa saat pertama kali tinggal di Miami pada 1980-an. Hingga kemudian ia berubah menjadi seorang gembong narkoba yang disegani.

3. Goodfellas (1990)

Menceritakan jatuh bangunnya anggota mafia Henry Hill pada 1955-1980. Film ini bahkan dinobatkan sebagai film terbaik oleh berbagai kelompok kritikus film.

4. Snatch (2000)

Film komedi kriminal ini berisi dua plot yang saling berkaitan satu sama lain. Film pertama terkait pencurian berlian, sementara film kedua terkait dengan pertandingan tinju.

5. Gangs of New York (2002)

William 'Bill the Butcher' Cutting (Daniel Day-Lewis) membunuh 'Priest' Vallon (Liam Neeson) dalam pertempuran di Five Points pada 1846. 16 tahun kemudian, Amsterdam (Leonardo DiCaprio) yang merupakan anak dari Priest, kembali ke Five Points untuk melakukan pembalasan dendam terkait ayahnya yang sudah dibunuh oleh Bill.

6. Layer Cake (2004)

XXXX (Daniel Craig) merupakan seorang mafia, pebisnis kokain, yang ingin pensiun. Saat ingin pensiun, XXXX bertemu dengan seorang produsen kokain dan memintanya untuk melakukan dua tugas, salah satunya mencari anak dari sahabatnya.

7. American Gangster (2007)

Film gangster terbaik, American Gangster. (Foto: YouTube)

Menceritakan tentang seorang mafia narkoba kulit hitam New York, bernama Frank (Denzel Washington). Ia awalnya merupakan supir dari mafia narkoba di Harlem, New York bernama Bumpy, yang pelan-pelan mempelajari seluk beluk dunia narkoba sang majikan.

8. Public Enemies (2009)

John Dillinger (Johnny Depp) dibawa ke penjara oleh rekannya, John 'Red' Hamilton (Jason Clarke) yang menyamar sebagai petugas dan membebaskan anggotanya. Baku hantam pun terjadi dalam peristiwa tersebut, hingga para komplotan yang tersisa melarikan diri ke sebuah rumah pertanian.

9. The Raid (2011)

Rama (Iko Uwais) bergabung dengan pasukan elite polisi yang akan melakukan penggerebekan penguasa kejahatan sekaligus bandar narkoba, Tama Riyadi (Ray Sahetapy). Sayangnya tidak semudah itu Rama dan pasukannya bisa menangkap Tama. Ia terlebih dahulu harus berhadapan dengan anak buah Tama, yakni Andi (Donny Alamsyah) dan Mad God (Yayan Ruhian).

10. The Irishman (2019)

Frank Sheeran (Robert De Niro) adalah seorang veteran perang dunia II yang juga merupakan seorang pembunuh bayaran untuk keluarga Bufalino. Dalam film ini Frank Sheeran juga terlihat terlibat dalam penculikan aktivis buruh Jimmy Hoffa.