JAKARTA - Wina Gacima adalah seorang penyanyi dangdut muda berbakat yang merupakan jebolan dari acara pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI) pada tahun 2020. Baru-baru ini, Wina merilis single terbarunya yaitu Tape Ketan (Tahan Perasaan Ketemu Mantan).

Di Live Chat Plus Wina menceritakan dirinya sedang sibuk membuat konten di sosial media dan mempromosikan single terbaru Wina berjudul Tape Ketan. Wina mengaku selain menyukai dangdut, dirinya juga ngefans banget dengan berbagai Kpopers dari Korea Selatan.

“Penyanyi banyak sih, kalo girl group nya ada Blackpink, Twice, Iz*One tapi Iz*One udah bubar sayang banget. Terus ada Red Velvet, banyak deh pokoknya," ungkap Wina saat ditanya oleh tim Live Chat Plus (Diembed) tentang penyanyi favorit Wina di Korea.

Selain dari girl group nya, Wina juga menyukai berbagai boyband dan solois seperti BTS dan Ailee. “Kalo cowonya itu BTS, TXT sama NCT sekarang. Kalo solois sendiri ada Ailee dan IU.’’

Saking ngefans nya sama Korea, Wina sempat menampilkan lagu “Mimpi Terindah” dengan bahasa Korea saat tampil di Wildcard KDI 2020. Ketika ditanya drama korea yang terakhir di tonton Wina “ terakhir aku nonton The Penthouse , the best banget, dramanya dapet bikin kesel“

Wah seru banget cerita Wina tentang KPop. Penasaran cerita lainnya dari Wina? Saksikan selengkapnya hanya di Live Chat Plus eksklusif di RCTI+!

(nit)