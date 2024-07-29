Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Calon Bintang Dangdut Indonesia, Yuk Ikuti Audisi Online KDI 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:45 WIB
Calon Bintang Dangdut Indonesia, Yuk Ikuti Audisi Online KDI 2024
Calon Bintang Dangdut Indonesia, Yuk Ikuti Audisi Online KDI 2024 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut terbesar, Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2024, akan kembali digelar di MNCTV. dalam waktu dekat, KDI 2024 akan mencari calon bintang dangdut yang memiliki suara dan karakter terbaik.

Kontes Dangdut Indonesia (KDI) merupakan ajang pencarian bakat paling populer di tanah air yang sudah digelar selama dua dekade melahirkan bintang dangdut papan atas.

KDI 2024 kini telah membuka audisi online untuk para calon peserta untuk menjadi peserta KDI 2024 dengan cara yang sangat mudah.

Calon Bintang Dangdut Indonesia, Yuk Ikuti Audisi Online KDI 2024 (Foto: MNC Media)

Buktikan bakat bintangmu lewat audisi KDI 2024 audisi online dengan cara buka aplikasi RCTI+, kemudian pilih banner audisi KDI 2024, dan isi form pendaftarannya.

Untuk mengikuti audisi online KDI 2024 ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni pria atau wanita, solo duo atau grup, usia minimal 17 tahun, sudah memiliki KTP , dan bisa bernyanyi dan berpenampilan menarik.


Tak hanya itu, nantikan juga audisi KDI 2024 akan hadir langsung ke kota-kota besar untuk mencari penyanyi bintang dangdut. info lebih lanjut follow Instagram @kdiofficial dan @officialmnctv.

Ayo ikuti audisi KDI 2024 dan wujudkan mimpi terbesarmu untuk menaklukan dunia dan jadilah bintang.

(van)

