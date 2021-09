SEOUL - Coupang Play merilis foto teaser perdana drama One Day. Foto teaser tersebut, memperlihat Cha Seung Won dan Kim Soo Hyun membuat perjanjian dengan saling berjabat tangan di dalam sel penjara.

Mengutip Allkpop, Kamis (16/9/2021), aktor It’s Okay Not To be Okay tersebut berperan sebagai seorang mahasiswa yang harus menerima kenyataan pahit dalam waktu semalam. Dia menjadi tersangka utama kasus pembunuhan.

Ketika tidak ada orang yang tertarik untuk mendengarkan pembelaannya, Shin Joong Han (Cha Seung Won) datang dan mengulurkan tangan untuk membantunya. Dia ingin memperlihatkan bagaimana menghadapi absurdnya sistem peradilan.

Serial original Coupang Play ini diarahkan oleh Lee Myung Woo, sutradara di balik drama populer The Fiery Priest. Rencananya, drama One Day ini memulai penayangan perdananya pada November mendatang.*

