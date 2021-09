JAKARTA- Aktris Ayudia Bing Slamet tengah berbahagia. Pasalnya, dia baru saja merayakan ulang tahunnya ke-31 pada 13 September 2021.

Kebahagiaan Ayudia juga semakin lengkap dengan kado yang diberikan oleh suaminya, Ditto Percussion. Namun, bukan tas mewah ataupun perhiasan, sang suami justru memberikannya seekor anak sapi. Momen tersebut pun diunggah melalui akun TikTok Ditto Percussion.

"Selalu ada untuk membahagiakan mu," tulis Dito dalam keterangannya seperti dikutip, Rabu (15/9/2021).

Ayudia Bing Slamet langsung loncat kegirangan saat melihat seekor anak sapi itu. Ia pun tak henti-hentinya tertawa saat itu.

"Dido! Oh my god, thank you! Oh my god, suka banget!" teriak Ayudia sambil lompat kegirangan.

Ternyata anak sapi itu adalah keinginan Ayudia Bing Slamet sejak lama. Ayudia memang sempat mengatakan sangat ingin memiliki seekor anak sapi. Namun Ditto tak pernah merespons ataupun membahas akan hal itu. Video itu pun dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang merasa gemas melihat pasangan Teman Tapi Menikah itu. Tak sedikit, netizen juga berharap kelak mendapatkan jodoh seperti Ditto. "Mari berdoa: Ya Allah maksudnya aku mau yang kayak gini yang bikin sumringah terus," tulis netizen. "Enggak muluk-muluk Ya Allah, cuma minta jodoh yang kayak gini," balas netizen lain. "Demi apa bahagianya nular," kata netizen lain. "Gemes banget pasangan ini!" tulis netizen lainnya.