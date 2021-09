GADING Marten dan Luna Maya pamer video 'berciuman' di area Hollywood Sign. Wow, Okezoners jadi penasaran kan?

Ya, video itu diunggah oleh Denny Sumargo melalui akun Instagram pribadinya. Luna Maya, Gading serta sederet selebriti Tanah Air lainnya tengah berada di New York, setelah tampil dalam ajang bergengsi New York Fashion Week 2022.

Diiringi lagu Two Best Friends In a Room They Might Kiss, mulanya Gading dan Luna berlagak layaknya sahabat. Setelah itu keduanya berakting seolah-olah hendak berciuman.

Namun, rupanya muncul sosok "pengganggu" di sela-sela kemesraan mereka.

Bukannya mendapat ciuman manis dari Luna, Gading malah bertatap muka dengan Denny Sumargo. Gading pun terkejut dan spontan mendorong kepala Denny. "Biar kau rasakan air liurku @gadiiing," tulis Denny dalam keterangan, Selasa (14/9/2021). "Mang bangs*t kau," balas Gading. Unggahan itu juga diunggah oleh Luna Maya di akun TikToknya. Video itu pun ramai dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. "Bikin ngakak aja kau bang," kata netizen. "Kak Luna bisa canda juga. udah jadian aja bang," tulis netizen. "Kocak banget sampe ngakak liat ini diulang-ulang," timpal netizen lainnya. "Fix cocok sih gass lah nikah," balas netizen lainnya.