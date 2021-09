ANYA Geraldine bikin geger netizen setelah dirinya mengunggah foto seksi berbikini. Dia memperlihatkan lekuk tubuhnya yang super aduhai.

Unggahan itu terlihat di akun instagram milik Anya Geraldine. Pada fotonya tersebut, Anya terlihat tengah bersantai di kolam renang.

"Swim deep with me or get out of my water 🌚 (Berenanglah bersamaku atau keluar dari airku)," tulis keterangan foto Anya Geraldine.

Dalam foto yang tampak hitam putih itu, Anya tampil hanya dengan seutas bikini, sehingga terlihat foto dengan beberapa angle.

Dari unggahannya itu, netizen pun ramai memberikan tanggapan akan penampilan selebgram cantik itu di kolom komentar. "Menggoda ya bun," tulis akun @_ul** "Seger Euy," tulis akun @iy** "Gue pengen jadi airnya:(," tulis akun @bun** "Gitar Spanyol, my girl look so good," tulis akun @ang** "Kirain putri duyung," ujar yang lain.