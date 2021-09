KEHADIRAN Mama Sofia, ibu kandung Andin di Sinetron Ikatan Cinta jadi perhatian netizen. Sosok Mama Sofia ini diperankan oleh aktris cantik Rara Nawangsih.

Ragil Arum Nawangsih atau terkenal dengan nama Rara Nawangsih bukanlah pemain baru dalam dunia hiburan. Dia telah berkiprah di industri tersebut sejak 2006.

Kariernya di industri hiburan dimulai dari FTV. Sejak tahun 2006, perempuan kelahiran Bantul tersebut telah membintangi puluhan judul FTV. Rara juga sempat menjadi model video klip untuk lagu Pasti Kubisa dari Sheila On 7.

Tak hanya itu, Rara juga sudah terjun ke dunia film sejak tahun 2012. Film pertamanya yakni Cinta Tapi Beda garapan sutradara Hanung Bramantyo.

Film-filmnya yang lain yakni Hijrah Cinta (2012), Ayat-ayat Adinda (2015), Perfect Dream (2017), Nyai Ahmad Dahlan (2017), dan terbaru adalah Sisterlillah The Movie yang melibatkan tiga saudari cantik Oki Setiana Dewi, dr Shindy Kurnia Putri, dan Ria Ricis.

Meski aktif di dunia hiburan, aktris 32 tahun ini tetap mengutamakan pendidikan, lho! Rara diketahui sudah menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011.

Di samping berkarier sebagai aktris, perempuan yang lahir pada 23 September 1988 ini juga merupakan istri dari Chef Andrian Ishak.

“Hallo aku Sofia, salam kenal. Rara yang berperan sebagai Sofia, memakai Wig saat proses shooting.

Oh iya, terimakasih ya atas support dan respon yang baik untuk Sofia. Aku sangat bersyukur. Thank you for the positive energy,” kata Rara dikutip dari Instagramnya, Minggu (12/9/2021).

Postingan Rara ini pun menuai ratusan komentar dari netizen. Mereka menilai, Rara mempunyai kemiripan dengan Amanda Manopo. “Mama Sofia bisa semirip itu sama Andin,” kata netizen di kolom komentar.

“Cantik.. kaya Andin,” komentar yang lain. “Mamahnya Mamandin mirip bgt Mande,” tulis netizen.