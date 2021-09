JAKARTA- Boy William kembali dengan video seru di YouTube channel miliknya. Setelah mengundang selebriti seperti Luna Maya, Shandy Aulia, dan Maia Estianty untuk seru-seruan main games bareng, kali ini Boy menghadirkan Ayu Dewi.

Boy dan Ayu bermain games 5 Menit Aja dimana keduanya akan saling melontarkan pertanyaan unik yang harus dijawab satu sama lain. Pertama-tama Boy pun menyebutkan pertanyaan mengenai suami Ayu.

“Lo mendingan suami lo bangkrut atau suami lo selingkuh?” tanya Boy.

“Gue mendingan suami gue selingkuh. Karena kalau dia selingkuh terus dia gak bangkrut minimal gue bisa minta duitnya terus gue belanja. Kalau dia bangkrut belum tentu dia gak selingkuh, ya namanya cowok” tutur Ayu.

Melihat Ayu selalu tampil ceria di layar televisi, Boy mengaku kagum dengan energi yang dimiliki Ayu. Lucunya, Ayu merasa sedih ketika ia tidak bisa mencairkan suasana dalam sebuah interaksi.

“Lo suka basa basi?” tanya Boy.

“Gue suka basa-basi, gue love to ice break. Kalau gak break gue sedih” tutur Ayu.

“Dan lo gak capek?” tanya Boy.

“Enggak, kelebihan energi aja” jawab Ayu.

“I wish I had your energy” ujar Boy.

Yuk simak cerita-cerita seru keduanya hanya di YouTube channel Boy William!