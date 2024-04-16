Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Ayu Dewi Dilarikan ke Rumah Sakit untuk Jalani Perawatan Intensif

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |13:35 WIB
Anak Ayu Dewi Dilarikan ke Rumah Sakit untuk Jalani Perawatan Intensif
Anak Ayu Dewi masuk rumah sakit (Foto: Instagram/mrsayudewi)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Dewi datang dengan kabar kurang menyenangkan. Putranya, Mohamad Aqlan Ukasyah atau akrab disapa Aqlan, dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.

Hal itu diketahui melalui unggahan Ayu Dewi di akun instagram miliknya @mrsayudewi dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Dalam unggahannya istri dari Regi Datau ini tampak menunjukan momen saat putranya tengah terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan tangan kanannya terlihat diinfus.

Melihat anaknya harus menjalani perawatan intensif, Ayu Dewi mengaku sedih dan lemas saat anaknya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Ayu Dewi

Anak Ayu Dewi masuk rumah sakit (Foto: Instagram/mrsayudewi)


"Sedih...kalo anak udah sakit, lemes jadi ga banyak bicara,"kata Ayu Dewi dalam akun instagram miliknya.

Lebih lanjut, bintang film Trinity Traveller ini berharap agar putranya itu segera sembuh dari sakit tengah dialaminya. Sekaligus jauhkan dari fitnah serta prasangka buruk terhadap keluarganya.

"Ya Allah izinkanlah kau beri kesempatan untuk anak hamba, izinkanlah agar kau jaga lahir dan batin anak-anakku, kau cintai lahir batin mereka," ucap Ayu Dewi.

"Ya Allah Ya Rabb, lindungilah keluargaku dari segala prasangka buruk, suudzon, dan saya segala macam fitnah dunia dan akhirat," tutupnya.

Melihat unggahan yang dibagikan Ayu Dewi, para  rekan-rekan artis pun memberikan tanggapannya, sekaligus mendoakan agar Aqlan bisa lekas sehat.

