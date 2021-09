JAKARTA - Lisa Blackpink sedang membuat para fans begitu bahagia lewat debut solonya. Single LALISA akhirnya rilis setelah ditunggu-tunggu. Kesuksesan LALISA dibuktikan dengan lagu tersebut mendominasi chart iTunes serta 64 juta penonton untuk musik videonya hanya dalam waktu kurang dari 24 jam.

Seakan bukan kacang lupa kulit, Di tengah melonjaknya ketenaran LALISA, Kepada Billboard beberapa hari sebelum rilis Lisa mengaku ingin menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa ia berasal dari Thailand. Lisa sendiri lah yang menginginkan adanya nuansa musik traditional Thailand ke dalam lagunya.

"Teddy (pencipta lagu-lagu di LALISA) selalu bertanya kepada saya: 'Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada para penggemar?'. Saya mengatakan kepadanya bahwa di “Lalisa,” saya ingin memasukkan beberapa nuansa Thailand di dalamnya, dan dia benar-benar memasukkan beberapa musik tradisional Thailand ke dalam break dance. Ini adalah solo pertama saya, dan saya ingin menyatakan bahwa saya orang Thailand kepada semua penggemar di seluruh dunia" kata Lisa kepada Billboard yang dikutip (11/09/2021)

Meski terdapat nuansa musik Thailand, tidak ada lirik yang menggunakan bahasa Thailand hanya saja Lisa menjelaskan ia sempat menyebut kata Thailand.

"Tidak, tidak, hanya suaranya. Tapi ada bagian dalam bahasa Korea di mana saya berkata, 'I came to Korea from Thailand, I went fot the throat' Itu adalah bagian di mana unsur Thailand berada" sambungnya

Sebelum rilis , album baru Lisa Blackpink ternyata sudah menorehkan rekor. Pasalnya, stok pre-order album LALISA mencapai 700.000 kopi, pada 30 Agustus silam.

