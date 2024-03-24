Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tetangga Ayu Dewi Protes, Merasa Terganggu dengan Pembangunan Rumah Barunya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |16:05 WIB
Tetangga Ayu Dewi Protes, Merasa Terganggu dengan Pembangunan Rumah Barunya
Tetangga Ayu Dewi merasa terganggu dengan pembangunan rumah baru sang artis (Foto: Instagram/mrsayudewi)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Dewi saat ini tengah berusaha untuk mewujudkan impiannya untuk memiliki rumah impian. Bahkan pembangunan kediamannya tersebut sudah berlangsung sejak 2019.

Akan tetapi, proses pembangunan rumahnya justru mendapat protes dari tetangga. Pasalnya, pembangunan rumah Ayu Dewi ini tak kunjung usai meski telah memasuki tahun ke-5 pengerjaannya.

Salah satu tetangga Ayu Dewi, Dewi Susilo mengaku merasa terganggu selama pembangunan rumah ini. Pasalnya, sampah dari puing-puingnya berserakan ke kediamannya yang berada di sebelah proyek pembangunan rumah Ayu Dewi.

Dewi Susilo mengaku bahwa sang ibu sampai resah menantikan rumah itu selesai dibangun.

"Saya udah nggak begitu perhatikan, mama saya cuma begini, 'itu kapan kelarnya ya?' saya bilang, nggak tau deh. Kebayang gak sih orang usia 85 tahun ," kata Dewi Susilo dikutip dari tayangan Halo Selebritis, Minggu (24/3/2024).

Ayu Dewi

Tetangga Ayu Dewi merasa terganggu dengan pembangunan rumah baru sang artis (Foto: Instagram/mrsayudewi)


Dia juga menyebut jika puing-puing tersebut cukup banyak memenuhi pekarangan rumahnya. Padahal seharusnya pecahan puing itu bisa dibersihkan oleh tukang bangunan yang bekerja.

"Yang pecah-pecah gitu maksudnya aku, kalau memang kamu ngerjain kayak di situ kan mestinya satu hari itu tukangnya bantuin saya. Ini banyak, saya orang kerjaannya suka menanam gitu ya ini tadinya penuh gitu loh," lanjutnya.

Ditemui di tempat terpisah, Ayu Dewi mengaku tak mengetahui soal protes itu. Dia malah heran mengapa protes tersebut sampai ke awak media, sedangkan dirinya justru tak tahu-menahu terkait hal itu.

Menurutnya, ketika ada tetangga yang merasa terganggu, bisa melaporkan hal ini kepada Ketua RT. Sehingga nantinya, Ketua RT yang akan menyampaikan keluhan itu kepadanya.  

"Biasanya kalau ada yang protes, sampai ke kuping saya. Ini nggak nyampe. Kalau mungkin ada yang komplain ke temen-temen wartawan, aku nggak tau maksudnya apa," ungkap Ayu Dewi.

"Kalau ada yang merasa terganggu, ada yang gimana-gimana, perumahan aku kan ada RT, silakan lapor ke RT, lalu pak RT akan tegur kita. Susunannya begitu kan Sejauh ini gak ada yang tegur kita," tambahnya.

Halaman:
1 2
