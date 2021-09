JAKARTA – The Haunted Mansion, sebuah wahana taman bermain milik Disney, rencananya akan kembali diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Setelah sempat dibintangi Eddie Murphy di versi terdahulunya, kali ini film The Haunted Mansion akan dibintangi aktor-aktor sekelas Owen Wilson dan Rosario Dawson yang baru saja resmi bergabung.

Mengadaptasi taman bermain menjadi sebuah film sejatinya bukanlah langkah yang asing bagi Disney; salah satu franchise terbesar mereka, Pirates of the Caribbean, juga merupakan adaptasi wahana Disneyland. Dilansir dari CBR, wahana The Haunted Mansion pertama dibangun pada tahun 1969 di Disneyland dan telah menjadi bagian dari berbagai taman bermain Disney di seluruh dunia, termasuk di Paris dan Tokyo. Dan pada tahun 2003 silam, wahana ini mendapatkan film adaptasi pertamanya yang disutradarai oleh Rob Minkoff.

Film pertama The Haunted Mansion mengisahkan seorang agen real estate gila kerja bernama Jim Evers, diperankan Eddie Murphy, yang ditugaskan untuk memugar dan menjual sebuah rumah tua berhantu di sudut kota kecil Amerika. Awalnya berencana mengerjakan secara cepat sambil liburan bersama istri dan anak-anaknya, rupanya Jim malah mengungkap sebuah rahasia di balik misteri yang menyelimuti rumah tersebut.

Sudah berencana digarap ulang sejak 2010, proyek ini tak kunjung dijalankan dan telah melalui berbagai pergantian tim kreatif. Salah satu sutradara yang namanya sempat melekat di proyek reboot ini adalah Guillermo del Toro, yang sayangnya mengundurkan diri karena menganggap film ini sepi peminat.

Kini, proyek reboot The Haunted Mansion dipegang oleh sutradara Justin Simien dan penulis naskah Katie Dippold. Masih belum merilis detail plot dan sinopsis secara resmi, namun beberapa fans percaya bahwa ada kemungkinan film ini akan menunjukkan lebih banyak elemen horor dibandingkan komedi seperti film sebelumnya. Belum memiliki tanggal tayang dan tanggal produksi, film ini juga kabarnya akan diramaikan oleh LaKeith Stanfield dan Tiffany Haddish yang akan berperan di samping Owen Wilson dan Rosario Dawson.