PENGGEMAR Sinetron Ikatan Cinta, pasti tak asing lagi dengan Sari Nila. Yups, ia adalah pemeran Mama Rossa, ibu dari Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka.

Di kehidupan nyata, Sari Nila memiliki dua orang anak. Walaupun begitu, penampilannya tetap terlihat kece dan awet muda.

"Clothes mean nothing until someone lives in them.... Love my oversized jacket," tulis pemeran Mama Rossa Ikatan Cinta ini.

Melansir dari akun Instagram pribadinya, Kamis (9/9/2021), Sari Nila nampak begitu modis dengan baju kekinian yang ia pakai. Dalam potret ini, ia mengenakan crop top hitam yang dibalut dengan blazer bermotif tartan kombinasi warna denim.

Legging dan high heels hitam yang ia kenakan juga membuat netizen gagal fokus melihat kaki jenjangnya. Untuk melengkapi penampilannya, ia menenteng kacamata hitam sebagai aksesori.

Berpose sambil menyibakkan rambut, ia terlihat begitu memukau. Unggahan itu pun ramai dibanjiri pujian netizen. "Gilasi berdamage banget foto doang padahal😍😍😍😍😍," kata nia*** "Masya Allah mertua idaman cantik baik-baiknya gak maen-maen @kholip08," ujar mey*** "Mama rosa ga ada obat 😍," imbuh fhi*** "Omma body goals yah😍😍," tambah deb*** "@sarinila16 seksi banget sih😍," ujar dr*** "Oma Rossa body goals," kata yang lain.