JAKARTA - Penyanyi sekaligus pembawa acara, Koes Hendratmo wafat pada Selasa, 7 September 2021 kemarin. Ayah dari penyanyi Bonita tersebut, diketahui meninggal dunia oleh sang asisten rumah tangga saat ia tengah berada sendirian di rumahnya.

Sebagai seorang sahabat, Tantowi Yahya tentu merasakan kehilangan sosok Koes. Terlebih, keduanya sempat bergabung dalam grup vokal asuhan Ani Sumadi Production.

Untuk mengenang sosok Koes dan Olan Sitompul yang kini sudah menghadap sang pencipta. Baru-baru ini Tantowi terlihat mengunggah video lawas saat dirinya bersama ketiga sahabatnya, Koes, Olan, dan Bob Tutupoli tengah mengisi acara Berpacu Dalam Melodi yang tayang di TVRI.

"Ani Sumadi's Boyz. Kenangan kami berempat yang bernaung dibawah bendera Ani Sumadi Productions ketika tampil di edisi khusus Berpacu Dalam Melodi dalam rangka HUT ke-29 TVRI tahun 1991," tulis Tantowi pada keterangan video.

"Bang Olan Sitompul dan mas Koes Hendratmo telah pergi menghadap Sang Pencipta dengan meninggalkan sejumlah legacy," sambungnya.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, keempatnya yang tergabung dalam Ani Sumadi's Boyz terdengar membawakan lagu Can't Help Falling In Love milik Elvis Presley. Bahkan dalam momen spesial ulang tahun TVRI yang ke-29 itu, keempatnya juga terdengar diiringi oleh grup musik Ireng Maulana All Star.

Pada kesempatan itu, keempatnya juga terdengar mengucapkan selamat datang terhadap Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang baru saja mengudara sejak 1988.

"Tapi kini dia (TVRI) tidak sendiri. Tepatnya 2 tahun yang lalu saudara muda telah pula lahir. Berbahagialah Televisi Republik Indonesia dalam menyambut Rajawali Citra Televisi Indonesia," kata Tantowi.

"Oleh karena itu kami berempat berkumpul disini sebagai pembawa-pembawa acara asuhan ibu Ani Sumadi, untuk mengucapkan Dirgahayu TVRI dan selamat datang Rajawali CItra Televisi Indonesia," tutup Olan Sitompul.

