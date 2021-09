JAKARTA – Vision+ yang merupakan platform over the top (OTT) terkemuka selalu up to date dengan perkembangan tren yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Seperti misalnya beberapa tahun ke belakang ini dunia hiburan diramaikan oleh pertunjukan Stand Up Comedy yang tentu saja audiensnya kebanyakan berasal dari anak muda.

Sejalan dengan Vision+ yang penggunanya dominan milenial, Vision+ pun menghadirkan originals bertema komedi.

“Vision+ Originals adalah konten yang menjadi kebanggaan kami, untuk itu kami selalu mengemasnya sedemikian rupa agar Vision+ Orignals yang kami sajikan dapat menghibur serta kaya akan nilai moral dan juga dapat menginspirasi pengguna kami yang didominasi oleh anak muda,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Untuk itu, Vision+ menghadirkan tayangan dengan tema Stand Up Comedy yang dikemas dalam original series berjudul Ketawa di Mana Aja yang diramaikan dengan sejumlah 12 komika berbakat yang akan melontarkan beat-beat lucu mereka mulai dari Ridwan Remin, Boah Sartika, Gilang Bhaskara, Hifdzi Khoir, Rigen Rakelna, Ananata Rispo, Indra Frimawan, Mudi Taylor, Indra Jegel, Priska Baru Segu, Mamat Alkatiri hingga Rahmet Ababil serta Sere Kalina, Mumuk Gomez, dan Dede Sunandar sebagai artis yang di- roasting.

Di puncak acara, 3 komika berbakat juga akan memperlihatkan kepiawaian mereka dalam melakukan roasting para public figure seperti Indra Jegel yang me- roasting selebriti Sere Kalina, Ridwan Remin yang me- roasting Mumuk Gomez, dan Rigen Rakelna yang me- roasting Dede Cungkring.

Selain menghibur, acara ini juga dapat menginspirasi anak muda yang ingin menjadi seorang stand up comedian atau komika. Karena untuk menjadi Stand-Up Comedian tentu saja tidak mudah, dan tidak hanya bermodalkan lucu saja tetapi harus pintar dalam menganalisis keadaan, yang kemudian topik yang dibahas harus berdasarkan sudut pandang komedi.

Selain bergenre komedi, judul originals Vision+ selanjutnya yang masih membawa anak muda terlibat di dalamnya adalah Skripsick. Original series Vision+ yang dibintangi oleh Tommy Lim dan Amanda Rawles ini juga memiliki komedi dalam ceritanya. Diangkat dari sebuah novel bestseller Skripsick menceritakan derita mahasiswa bernama Chara atau Acar, yang tengah berjuang demi kelulusan di kesempatan terakhirnya setelah 10 tahun menjadi ‘mahasiswa abadi’ di tengah konflik yang terjadi di lingkungan kampusnya serta bagaimana dirinya terlibat friendzone dengan sang sahabat, Bunga. Selain menghibur, original series ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan kuliah pada anak muda yang masih duduk di bangku SMA. Selain itu, ditemukan juga banyak nilai moral persahabatan yang dapat dipetik dan juga konflik di cerita Skripsick dapat menginspirasi para anak muda dalam menjalankan rintangan untuk mencapai sebuah keinginan. Bagi yang belum menyaksikan kedua original series Vision+ tersebut, episode 1-3 Ketawa dimana Aja dan episode 1 dan 2 Skripsick dapat ditonton secara gratis! Dan untuk episode selanjutnya, pengguna dapat meng-upgrade akunnya menjadi Vision+ premium dengan membeli paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari. Dengan meng- upgrade akunnya menjadi Vision+ Premium, tidak hanya original series Ketawa Di Mana Aja dan Skripsick pengguna juga dapat mengakses seluruh konten yang tersedia di Vision+ mulai dari library content 10.000 jam tayang video on demand (VOD), ratusan channel lokal, Internasional, dan premium, serta deretan original series dengan judul baru setiap bulan. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!