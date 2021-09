SEOUL- Kabar gembira datang untuk para penggemar aktris Seo Ye Ji. Pemeran drama It's Okay to Not Be Okay tersebut tampaknya akan segera kembali ke layar drama.

Melansir laman Soompi, Selasa (7/9/2021) Seo Ye Ji saat ini tengah meninjau tawaran untuk peran utama dalam drama terbaru tvN, Eve's Scandal. Drama ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2022.

“Kami memberikan naskahnya kepada Seo Ye Ji, dan kami saat ini sedang dalam proses mengoordinasikan pendapat kami dan menunggu tanggapan terakhirnya, " kata agensi Seo Ye Ji, GOLDMEDALIST.

Disisi lain, aktor Park Byung Eun juga sedang dalam pembicaraan yang sama untuk bermain dalam drama tersebut. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi sangat aktor, C-JeS Entertainment, "Park Byung Eun ditawari peran dalam drama baru tvN 'Eve's Scandal' dan sedang mempertimbangkannya."

Ini artinya ada kemungkinan Seo Ye Ji dan Park Byung Eun akan beradu akting dalam drama baru tersebut. Eve's Scandal disebut mengusung genre melodrama yang berhubungan dengan kisah dari gugatan perceraian seorang chaebol sekira KRW2 triliun atau Rp24 triliun yang mengejutkan seluruh bangsa. Ditulis oleh Yoon Young Mi, drama ini dikabarkan menjadi topik hangat di kalangan orang dalam industri karena memiliki naskah yang solid. Seo Ye Ji telah ditawari peran sebagai Lee Ra El, yang lahir dari seorang ayah yang jenius dan ibu yang cantik. Setelah melalui perselingkuhan keluarga yang malang, dia berubah menjadi seorang wanita dengan penuh pesona. Dia adalah wanita di pusat gugatan perceraian yang luar biasa mahal itu. Park Byung Eun diberi peran sebagai CEO grup perusahaan No. 1 di dunia keuangan. Jika Park Byung Eun menerima tawaran itu, ini akan menjadi peran utama pertamanya dalam sebuah drama.