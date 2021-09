PENYANYI Koes Hendratmo dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (7/9/2021). Penyanyi lawas ini berpulang di usianya yang ke-79 tahun.

Kabar duka dikabarkan oleh Tantowi Yahya lewat pesan singkat. “Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat baik kita, Koes Hendratmo hari ini Selasa, 7 Sept 2021 di Jakarta,” tulisnya di pesan yang diterima MNC Portal, Selasa (7/9/2021).

“Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat terbaik di sisiNYA. Informasi lain menyusul,” sambungnya.

Menilik dari perjalanan kariernya, Koes Hendratmo adalah seorang penyanyi era 1960-an. Pria yang lahir pada 9 Februari 1942 ini memiliki sejumlah album sebelum menjadi presenter di era 1980-an.

Beberapa diskografinya antara lain Lambaian Bunga (1968), ‘Wanita Wanita’ (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Di luar sebagai penyanyi, Koes Hendratmo lekat dengan sosoknya sebagai seorang presenter acara Berpacu dalam Melodi yang tayang sejak 1988 di TVRI.

Di samping karier artisnya, Koes adalah seorang suami sekaligus ayah. Dia sempat menikah dua kali, yaitu pertama dengan Herdawati Bakrie, tetapi kemudian bercerai. Lalu dia menikah lagi dengan Aprilia Puspitawati, yang lebih dulu berpulang pada Mei 2021 silam.

Koes Hendratmo meninggalkan tiga orang anak. Salah satunya, adalah penyanyi Bonita, yang merupakan anak dari pernikahan Koes dengan Herdawati.