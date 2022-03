SEOUL - Seo Ye Ji lewat agensinya, Gold Medalist akhirnya buka suara terkait postingan seorang warganet di forum online yang menyebut orangtuanya sebagai ‘tetangga yang mengerikan’.

Dalam keterangannya, agensi tersebut mengungkapkan, ada beberapa hal yang benar dari unggahan warganet tersebut. Namun mereka menyebut, konflik antara orangtua Seo Ye Ji dengan warga hanyalah ‘salah paham’.

Gold Medalist memastikan, sudah ada pertemuan antara ayah Seo Ye Ji dengan warga. Bahkan, orangtua sang aktris sudah meminta maaf kepada semua tetangga setelah komplain diajukan warga.

“Terkait dugaan Seo Ye Ji tidak tulus dalam meminta maaf, kami menilai, itu akan sangat bergantung pada persepsi tiap-tiap orang. Kami tidak bisa menanggapi hal itu,” ujar agensi tersebut dikutip dari SBS News, Senin (14/3/2022).

Gold Medalist dalam lanjutan keterangan menegaskan bahwa keluarga Seo Ye Ji telah pindah dari kompleks perumahan itu tak lama setelah dikomplain. “Pada dasarnya, permasalahan sudah diselesaikan.”

Seperti telah diberitakan sebelumnya, seorang warganet yang merupakan mantan tetangga orangtua Seo Ye Ji menyebut orangtua sang aktris kerap membuat warga tak nyaman.

Mereka selalu mengikat anjingnya di tangga, yang merupakan akses keluar masuk ke permukiman tersebut. “Dengan begitu, mereka membuat warga sulit menggunakan tangga tersebut,” ujar warganet tersebut dalam postingan-nya.

Saat warga melayangkan komplain, ayah Seo Ye Ji justru mengamuk dan bersikap kasar dengan mendorong dan mengancam warga tersebut. Tak sampai di situ, dia juga mengklaim, tingkah sang aktris tak kalah menyebalkan.

Warganet itu menyebut, aktris It’s Okay to Not Be Okay tersebut biasanya mengunjungi orangtuanya tiga kali seminggu. “Setiap kali dia datang, dia selalu parkir sembarangan dan menutupi mobil warga lainnya. Dan itu terjadi selama 4 tahun.”*

