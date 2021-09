JAKARTA - Penyanyi dan presenter legendaris Koes Hendratmo meninggal dunia. Kepergian Koes Hendratmo menyisakan duka bagi dunia hiburan.

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat baik kita, Koes Hendratmo hari ini Selasa, 7 Sept 2021 di Jakarta," tulis Tantowi Yahya.

Helmy Yahya juga mengucapkan duka atas kepergian Koes selama-lamanya. Bagi Helmy, Koes adalah sosok guru di dunia presenting Indonesia.

“Innalillah wainna ilaihi rojiun! Selamat jalan, guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia! Semoga diterima disisi-Nya! You will be missed! Alfatihah!,” ucap Helmy Yahya.

Koes Hendratmo telah memulai kariernya sebagai penyanyi Tanah Air sejak tahun 1960-an. Album yang telah dia rilis sepanjang karier di antaranya adalah Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), dan Wanita Wanita (1970).

Selain sebagai penyanyi, pria kelahiran 9 Februari 1942 ini juga dikenal sebagai presenter kuis Berpacu dalam Melodi sejak tahun 1988.

