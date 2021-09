SEJUMLAH selebgram Tanah Air mengaku pernah dibully di forum online, seperti Rachel Vennya. Salah satu yang speak up di media sosial adalah juga Dwi Handayani Syah Putri.

Bagi Dwi, perundungan itu membuatnya depresi hingga hampir putus asa menjalani kehidupan.

Baca Juga: Aura Kasih Main Tenis Pakai Rok Pendek Sepaha, Netizen Gagal Fokus dengan Ini

“Tanggal 25 Juli 2020 sempet depresi karna D**** Forum. Lagi dan lagi selalu ada yang tiba-tiba muncul di DM dan spill. Padahal kalau aku gak tahu, aku gak bakal kepikiran kan…” kata Dwi dikutip dari akun Twitternya, Minggu (5/9/2021).

Tak kuat dengan kata-kata dan komentar-komentar terkait dirinya di forum itu, model sekaligus selebgram asal Medan ini sampai membuat video yang mencurahkan kesedihannya. Dalam video itu, dia menangis dan mengutarakan kalimat untuk mengakhiri hidupnya.

“Sampai akhirnya gak kuat dan aku cerita kesedihan aku di video, yang berakhir gak aku post,” tulis Dwi lagi sambil menyematkan cuplikan layar dari videonya ketika dia bercucuran air mata.

“Pas aku dengerin ulang aku ngomong apa, di akhir ternyata aku ada ngomong ‘mending aku mati aja’,” kata pemilik akun @dwihandaanda itu.

Tak lama dicuitkan, postingan tersebut banjir dukungan netizen. “Orang tuh kok bisa ya punya energi ngomongin orang bahkan yang ga dia kenal samsek di kehidupan nyata. Udah keenakan kali ya mendzolimi diri sendiri dengan perilaku buruk. Naudzubillah,” komentar akun @pirstob***.

“Kak uwik yang sabar. some people are just so mean, its a reflection of themselves, not you,” kata akun @lycory**. “Orang2 kalo gabut kenapa ngomongin orang lain ya. Ngomongin kebencian dan ga jelas kebenarannya. Ketemu aja belum pernah sama yg dighibahin.. Semangat mawik,” tulis akun @ohayo***.

Beruntungnya, saat ini Dwi sudah merasa ikhlas dan bahagia dengan hidupnya yang sekarang, memiliki suami serta dua anak yang menggemaskan.

“Teman-teman Alhamdulillah sekarang aku sudah ikhlas dan gak mau teralihkan karena itu. Karena selain aku udh punya Freya dan Ilayya, aku juga punya teman-teman followers yang benar-benar support kayak kalian di DM dan komen Instagram maupun Twitter. Terima kasih banyak yah!” cuitnya.