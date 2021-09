SEOUL- Kabar gembira bagi para penggemar Key SHINee. Pasalnya dia akan merilis mini album solo pertamanya “BAD LOVE” pada 27 September pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Melansir laman Soompi, Senin (6/9/2021) Key SHINee juga merilis teaser pertama yang menarik untuk album mendatang. Dalam teaser tersebut dia menampilkan animasi yang menampilkan monster atau makhluk yang tak diketahui di luar angkasa.

Masih belum diketahui konsep atau jenis musik apa yang akan dibawah oleh pria 29 tahun tersebut. Namun yang pasti album solonya ini akan hadir sehari setelah gelaran konser solonya bertajuk "GROKS IN THE KEYLAND" pada 26 September 2021 di platform Beyond LIVE.

Sebelumnya, Key SHINee uga merilis lagu berjudul "Hate that..." yang menampilkan personel Girlfriend Generation, Taeyeon. Lagu itu juga sempat menduduki posisi puncak di tangga musik Korea Selatan dan iTunes di 10 negara.

