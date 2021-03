SEOUL - Bulan depan, SHINee dijadwalkan akan menyapa para penggemarnya lewat sebuah konser virtual.

Mengutip Soompi, Jumat (12/3/2021), konser virtual bertajuk ‘SHINee WORLD’ itu akan digelar, pada 4 April 2021, pukul 15.00 KST (13.00 WIB). Konser itu akan tayang lewat Beyond LIVE, platform pertunjukan daring yang dirilis SM Entertainment dan Naver tahun lalu.

Konser ini akan menjadi konser virtual pertama yang pernah digelar SHINee. Selain itu, ‘SHINee WORLD’ juga akan menjadi pertunjukan pertama grup ini dalam tiga tahun terakhir. Tur konser ‘SHINee WORLD THE BEST 2018-FROM NOW ON merupakan pertunjukan terakhir mereka.

Pre-sale tiket konser virtual ‘SHINee WORLD’ akan tersedia mulai 18 Maret mendatang.*

(SIS)