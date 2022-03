SEOUL - Onew SHINee dikabarkan tengah mempersiapkan album solo yang rencananya akan dirilis pada April 2022. SM Entertainment selaku agensi sang idol pun akhirnya buka suara terkait kabar tersebut.

“Benar, Onew sedang mempersiapkan album solo yang dijadwalkan rilis pada April mendatang. Kami berharap penggemar bisa menantikan albumnya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Selasa (22/3/2022).

Ini akan menjadi album terbaru idol 32 tahun tersebut dalam 3 tahun terakhir. ‘Blue’ yang dirilis ke pasaran pada Desember 2018, merupakan album solo terakhir yang pernah dikeluarkan leader grup SHINee tersebut.

Onew sebenarnya pernah membocorkan album solonya tersebut saat tampil di program My Little Old Boy, pada Januari silam. “Jika kalian (fans) menunggu sebentar lagi, aku akan membayarnya dengan musik yang keren,” kata Onew SHINee kala itu.*

(SIS)